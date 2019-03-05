Emet'e İçme Suyu Projesi

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İller Bankası ve Devlet Su İşleri yetkilileri, Emet'te içme suyu projesini inceledi.Emet göletinin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Göletimiz hizmete geçerken, ilçemize ulaşımında tüm alt yapımız modernize edilmiş olacak. Daha önce atık su arıtma tesisimizin her şeyi tamamlanmıştı. Alt yapıda yağmur kanalları, kanalizasyon ve içme suyu şebekesi plan ve projelerimizde adım adım tamamlandı. Emet göletimizde ise firmamız işin sonuna geldi. Taban temizlemelerinin ardından su tutmaya başlayacak. Bu arada temiz su arıtma tesisi yapımı için önümüzdeki hafta su analiz yapımları gerçekleştirilecek. Suda bulunan maddelere göre arıtma tesisi projesi de tamamlanacak. Yani yapılacak tek ihale ile hem arıtma tesisleri hem şehre ulaşımı, hemde komple değişen alt yapımız, yeni yapılacak su depolarımız ile birlikte ihale edilecek. İller Bankası'ndan gelen heyetimiz, ve Devlet Su İşleri yetkililerimizle sürekli temas halindeyiz. Analiz ve temiz su arıtma tesisi yer tahsisi işlemlerini bu ay içinde tamamlayarak tüm işleri 6 ve 7. aylarda ihaleye çıkarmaya hazır hale getiriyoruz"dedi. - KÜTAHYA