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Emet Gençlik Merkezi'nin yapımına başlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Eti Maden İşletmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan Gençlik Merkezi inşaatında hafriyat çalışmalarının başladığı bildirildi.

08.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:44Emet Gençlik Merkezi'nin yapımına başlandı
'nın ilçesinde Eti Maden İşletmesi ve Gençlik ve Bakanlığı tarafından yapılacak olan Gençlik Merkezi inşaatında hafriyat çalışmalarının başladığı bildirildi.

İhalesi Es İnşaat tarafından alınan ve yaklaşık maliyeti 6 milyon TL maliyeti oaln merkez, Emet Devlet Hastanesi'nden kapalı spor salonu alanına inen alanda inşa ediliyor.

3 bin 150 metrekare arsa alanı üzerinde 2 bin 65 metrekare kapalı alana sahip merekezde resim, müzik, plastik sanatlar işliği, kütüphane, iki derslik, kapalı spor salonu, çok amaçlı kullanım için 500 kişilik tiyatro salonu, konferans salonu ve kafeterya bulunacak. Ayrıca merkezde idare odaları, bay bayan ve engelli genel soyunma duş ve lavaboları, jeneratör, yedek su depoları gibi teknik donanımları da bulunuyor. Tesisin 550 takvim gününde bitirilip hizmete açılacağı bildirildi. - KÜTAHYA

Eti Maden, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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