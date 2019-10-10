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Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının ihalesi tamam

Kütahya'nın Emet ilçesine yaptırılacak olan ilçe emniyet müdürlüğü binasının ihalesi yapıldı.

10.10.2019 08:01Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının ihalesi tamam
Kütahya'nın Emet ilçesine yaptırılacak olan ilçe emniyet müdürlüğü binasının ihalesi yapıldı.

Bayındırlık İl Müdürlüğü ekiplerince, 1983 yılında yaptırılan 3 katlı ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binasına ve lojmanlarına depreme dayanıklılık testi yapılmış ve yapılan test sonucunda, binaların depreme dayanıklı olmadığı belirlenmişti. Bunun üzerine, söz konusu binalar için yıkım kararı alınarak 2016 yılında emniyet binası yıkılırken, Emet Emniyet Müdürlüğü geçici olarak Dere Mahallesi'ndeki eski sağlık ocağı binası tahsis edilmişti.

Yeni hizmet binasının 360 günde tamamlanması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Bayındırlık, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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