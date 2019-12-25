Haberler » 3. Sayfa » Emet'in sevilen esnafı, 5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

Emet'in sevilen esnafı, 5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süre tedavi gören ve bitkisel hayatta olan Emet esnaflarından Kazım Balıkçı vefat etti.

25.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:33 Emet'in sevilen esnafı, 5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetti
'nın ilçesinde, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süre tedavi gören ve bitkisel hayatta olan Emet esnaflarından Kazım Balıkçı vefat etti.

1 Aralık 2014 tarihinde Hüseyin Çelik yönetimindeki 64 DD 288 plakalı tır, Emet-Gediz karayolunun 10. kilometresinde, Kazım Balıkçı (58) idaresindeki 43 PL 643 plakalı minibüsle, çarpışmıştı.

Kazada yaralanan ilçemiz esnaflarından Kazım Balıkçı, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Emet Devlet Hastanesi'ne daha sonra Tavşanlı ilçesindeki Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Beyin kanaması geçiren Balıkçı için Emet esnafları tarafından esnaf odası önderliğinde kurban kesilip dualar edilmişti. Uzun süredir tedavi gören ve bitkisel hayatta olan Balıkçı, 5 yıl süren yaşam mücadelesi sonrası bugün vefat etti.

Emet ilçesinin tanınmış ve sevilen esnaflarından Kazım Balıkçı'nın cenazesinin, 26 Aralık 2019 tarihinde Emet ilçesi mezarlığına defnedileceği bildirildi. - KÜTAHYA

Devlet Hastanesi, Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:42   Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor - Haberler
18:40   Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı - Haberler
18:39   Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor - Haberler
18:39   Davutoğlu'ndan Libya ile yapılan anlaşmaya destek, Kanal İstanbul için uyarı - Haberler
18:37   Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması - Haberler
18:03   Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı - Haberler
17:12   Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Haberler
17:08   CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı - Haberler
17:05   Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak - Haberler
17:03   Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler
25.12.2019 18:47:01