Haberler » Yaşam » Haber

Emet'in turizmi masaya yatırıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, siyasi parti temsilcileri ve STK'ların katıldığı 'Emet'te turizmin geleceği' konulu toplantı düzenlendi.

07.10.2019 10:00Emet'in turizmi masaya yatırıldı
Kütahya'nın Emet ilçesinde, siyasi parti temsilcileri ve STK'ların katıldığı 'Emet'te turizmin geleceği' konulu toplantı düzenlendi.

Turizmci Mustafa Uçak tarafından verilen kahvaltı sonrası yapılan konuşmalarda, Emet ve Hisarcık ilçelerinde turizm merkezleri gelişim belgeleri iptalinin artı ve eksileri konuşuldu.

Bölgede psikolojik olarak büyük hayal kırıklığı oluşturan bu olayın nedenlerinin araştırılması ve kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Turizmci Mustafa Uçak, "Toplantı sonunda herkes bu görüşmeden çok mutlu ayrıldı. Bu toplantıların sık sık yapılmasını yetkililerden istedik. Notlarını aldılar. Bizler Emet için bu konunun takipçisi olacağımızı kendilerine açıkça beyan ettik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Mustafa Uçak, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
15:53 Engelsiz yürekler ve aileleri Ormanya'yı gezdi
15:31 Haliliye'de çiftler nezih ortamda evleniyor
15:31 Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 2 önemli unvan
15:30 Öğrenci kulüpleri şenliği başladı
15:27 Beyazgül Güzeloğlu'nu ağırladı
14:44 Dereyalak Mahallesine yeni çamaşır yıkama yeri
14:37 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu