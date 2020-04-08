Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde haftada bir kez kurulan ve bölgenin en eski pazarı olarak bilinen Salı pazarında, Korona virüs Covid-19 tedbirleri dolayısıyla olağanüstü önlemler alındı.

08.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:29
Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı
Kütahya 'nın Emet ilçesinde haftada bir kez kurulan ve bölgenin en eski pazarı olarak bilinen Salı pazarında, Korona virüs Covid-19 tedbirleri dolayısıyla olağanüstü önlemler alındı.

Yaklaşık bir kilometrelik alana kurulan sebze pazarında her iki yönden giriş kontrol altına alındı. Girişlerde kimlik kontrolü, ateş ölçümü ve pazar içerisindeki kalabalığa göre alımlar yapıldı. Zabıta ekipleri 3 metre aralıklarla kurulan tezgahlarda sürekli devriye görevi yaptı ve vatandaşları sosyal mesahfe konusunda 8 saat boyunca uyardı. Gün boyu polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında tedbir aldı ve ilçeye Hisarcık ilçesinden gelen esnaflar harici hiç bir yabancı esnafın girişine müsade edilmedi.

Belediye zabıta ekipleri ürün fiyat kontrolü yaptılar ve satılan gıdaların alınan kararlara uyup uymadığını sürekli denetlediler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Halkımızın güvenli ve huzurlu alışveriş yapması için tüm tedbirleri aldık. Pazar girişinde tüm vatandaşlarımıza maske dağıtıldı. Maskesiz hiç bir vatandaşımız paza yerine alınmadı. Vatnadaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim"dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kütahya, Emet, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Haberler
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

Son Dakika Yaşam Haberleri

12:22: ABD'den İngiltere'deki koronavirüs vakaları ile ilgili kritik uyarı - Haberler 12:21: Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yaşlılar için yaptığı fedakarlıklar gururlandırdı - Haberler 12:21: Vatandaşların e-devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı - Haberler 12:19: Bilecik'te meydana gelen ev yangını korkuttu - Haberler 12:18: Siirt'te heyelan içme suyu borularını patlattı, 11 köy susuz kaldı - Haberler 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:14: Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu - Haberler 10:57: Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın - Haberler 10:43: Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı - Haberler 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı