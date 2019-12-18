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Emet'te 'Dev orkinos' görenleri şaşırttı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir balıkçı tarafından sergilenen yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 250 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

18.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:30Emet'te 'Dev orkinos' görenleri şaşırttı
'nın ilçesinde bir balıkçı tarafından sergilenen yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 250 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Uzun yıllardır balıkçılık yapan İsmail Şen, yaptığı açıklamada, "Ben böyle bir ağırlıkta balığı ilk defa görüyorum. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 250 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı denizinde avlandı. Bu balık bugüne kadar Kütahya'ya getirilen en büyük balıktır" dedi.
Orkinos balığının etinin lezzetli ve fiyatının uygun olduğunu ifade eden Şen, "Bu balıkların ağırlığı bir tona kadar ulaşabiliyor. Kılçıksız bir balıktır, orta kemiği vardır. Eti lezzetlidir. Fırında veya tavada pişirilmesi gerekiyor. Balığı temizleyip satışını yapacağız. Vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Kilogramını 35 liradan veriyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)

İsmail Şen, Marmara, Kütahya, Emet, Güncel

Kaynak: İHA

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