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Emet'te Emniyet Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi

Kütahya'nın Emet ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.

02.08.2019 10:56 Emet'te Emniyet Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi
Kütahya'nın Emet ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.

Emet Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından emniyet personeline yangına müdahale şekilleri konusunda uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde yangın söndürmede kullanılan maddeler, malzemeler ve cihazlar tanıtıldı. Yangına müdahale teknikleri tatbiki olarak gösterildi. Daha sonra gerçekleştirilen tatbikat ile teorikte öğrenilen bilgiler pratiğe döküldü.

Kurumlarında muhtemel çıkabilecek yangın tehlikesine karşı önceden hazırlıklı olmak istediklerini belirten İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, "Yangın esnasında olası can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları belirlemek amacıyla personele eğitim vererek, akabinde tatbikat gerçekleştirdik. Katkılarından dolayı Emet Belediyesi İtfaiye Ekiplerine çok teşekkür ediyorum " diye konuştu. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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