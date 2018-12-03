Emet'te Engelliler, İşaret Diliyle Şarkı Söyledi

Kütahya
'nın Emet
ilçesinde Dünya Engelliler Günü
sebebiyle kaymakamlık tarafından etkinlikler düzenlendi.
Emet Kaymakamlığı tarafından ilk olarak Gülten Dayıoğlu Parkı'nda bulunan restaurantta engelli öğrenci ve vatandaşlara aleleriyle birlikte yemek verildi. Yemekte Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri tarafından engelli vatandaşlar için söylenen işaret diliyle şarkılar büyük beğeni topladı.
Ayrıca yerel sanatçı Osman Turan ve öğretmenler tarafından şarkılar söylendi ve engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.
Emet Kaymakamlığı olarak engellilerin her zaman yanında olduklarını belirten Kaymakam Hasan Çiçek
, "Mayıs ayında kuracağımızı beyan ettiğimiz komisyonu kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu komisyonu çalışmalarıyla ilçemizdeki otopark sorunun ve kırmızı ışıkta geçme sorununu çözmek için çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonrada yine engellilerimizden gelen talepler komisyonumuz tarafından titizlikle incelenecek ve gereken tüm destekler sağlanacaktır. Kaymakamlığımız vasıtasıyla Halk Eğitim Müdürlüğümüzde İşaret dili kursu açılmıştır. Kaymakamlığımızın ve yerel yönetimlerimizin bu konuyla ilgili çalışmaları devam edecektir. Sosyal devlet olmanın gereği olarak engelli vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal erişimlerinin sağlanması için çeşitli destekleri yasalar çerçevesinde yapıyoruz. Bu vesile ile Dünya Engelliler Gününü kutluyorum" dedi.
Engelli babası Mustafa Kaymak, yaptığı açıklamada, "Emet Kaymakamlığımıza bugünü düzenlediği için teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda yer alıyor. Bizi unutmuyor çocuklarımızı mutlu ediyor. Devletimizi yanımızda hissetmek bize güven veriyor, huzur ve mutluluk veriyor. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.
Program sonunda engelli vatandşlar tarafından Kaymakam Çiçek'e teşekkür edildi ve çiçek takdim edildi.(YD-EE) - KÜTAHYA
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:45