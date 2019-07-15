15.07.2019 05:46
Haberler» Yerel» Haber

Emet'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Emet'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Emet'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza Emet-Tavşanlı karayolu Günlüce köyü Sarıyer Mevkii'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Akyol yönetimindeki 43 YC 130 plakalı otomobil ile Ahmet Tunç yönetimindeki 43 ED 875 plakalı otomobil Emet-Tavşanlı yolu Günlüce köyü Sarıyer mevkiinde kafa kafaya çarpıştılar. Kazada Mevlüt Akyol, aynı aileden Şoför Ahmet Tunç, Ayla Tunç, Figen Tunç, Sevil Tunç ve Hülya Tunç yaralandı. Yaralılar Emet, Hisarcık ve Tavşanlı'dan gelen ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Emet'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Kaynak: İHA
Kütahya, Emet, Yerel

Son Dakika Haberleri
13:22   Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı
13:01   MHP'den esnafa siftah parası
12:36   Fırtına Çeşme Plajı'nda paniğe sebep oldu
12:17   15 Temmuz'da şehit olanlar Çengelköy'de anılıyor
11:32   Her gün aç geziyordu nedeni ise şaşırttı.
10:28   Prof. Dr. Abdulmenaf Turan'dan 'darbelerin dünü, bugünü' isimli söyleşi
10:16   Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı