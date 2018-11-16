Emet'te Kaldırım ve Parke Taşı Döşeme Çalışmaları

16 Kasım 2018 Cuma 11:55



16 Kasım 2018 Cuma 11:55

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki mahallede kaldırım ve parke taşı döşeme işlerinin devam ettiği bildirildi.Emet halkının taleplerini bizzat yerinde dinleyerek çalışmaları sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Dere mahallesi gedik arkası kadirpınarı camii mevkiinde, parke taşı ve kaldırım yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca karayolları caddesi ebiro pansiyon yokuşunda beton kırma ve parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın rahatı ve Emet ilçemizin eksiklerini gidermek için gece gündüz gayret içerisindeyiz. Belediye ekiplerime yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Emet için ne yapılması gerekiyorsa bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA