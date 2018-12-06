Emet'te Mobese Kurulum Çalışmaları Tamamlandı

Kütahya
'nın Emet
ilçesinde MOBESE kurulum ve montaj çalışmalarının tamamlanarak faaliyete başladığı bildirildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı
ile Emniyet Genel Müdürlüğü
arasında ortak yürütülen kent güvenlik yönetim sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (KGYS) ve (PTS) projesi kapsamında Emet İlçe merkezi ile ilçenin giriş ve çıkışları MOBESE ve (PTS) (Plaka Tanıma Sistemi) kameraları ile kontrol edilecek.
Emet İlçe merkezinde 17 adet hareketli, 51 Adet sabit kamera ve ilçe giriş ve çıkışlarına ise 4 adet (PTS) Plaka Tanıma Sistemi özelliği bulunan kameralar yerleştirildi
Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile çalıntı, kaçak, hacizli ve terör amaçlı kullanılan şüpheli araçların tespiti rahatça yapılabilecek. Ayrıca kurulan kamera sistemi aracılığıyla trafik ışık ihlali ve hatalı parklar da kontrol edilebilecek.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Savunma Sanayii Müsteşarlığı,Kütahya,Emet
06 Aralık 2018 Perşembe 10:48