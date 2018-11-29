Emet'te Muhtarlar Toplantısı

29 Kasım 2018 Perşembe 10:51



29 Kasım 2018 Perşembe 10:51

Kütahya'nın Emet ilçesinde köy ve mahalle muhtarları Emet Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.Düzenlenen toplantıya, Kaymakam Hasan Çiçek, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüsnü Kabar, köy ve mahalle muhtarları katıldı.Toplantının amacının, köy ve mahallelerdeki ihtiyaç ve sorunların tespit edilmesi olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, "Muhtarlarımızla karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunup ve taleplerini aldık. Ayrıca, bir önceki toplantıda ele alınan konuların çözümü ve gelinen aşamalarla ile ilgili bilgileri birlikte değerlendirdik ve yeni konular üzerinde istişare yaptık" dedi.Toplantıda köy ve mahalle muhtarları tarafından var olan sorunlar dile getirildi. Karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde geçen toplantıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları içeren bir rapor tutuldu. Kaymakam Hasan Çiçek, dile getirilen ihtiyaç ve sorunlarla ilgili Kurumlara talimat vereceğini ifade etti.Oldukça verimli ve samimi bir ortamda geçtiği gözlemlenen toplantı, Kaymakamlık tarafından verilen yemekle sona erdi.(YD-EFE) - KÜTAHYA