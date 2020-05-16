Emet'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Emet'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
16.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 16.05.2020 20:21
Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emet ilçesi Gözlüpınar caddesi, Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 43 PA 643 plakalı Ş.A. yönetimindeki araç ile, 43 AAZ 184 plakalı A.K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.A, ile motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Haber

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