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Emet'te oturma bantları kaldırıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korana virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında belediye tarafından ilçe merkezinde bulunan oturma bantları geçici olarak kaldırıldı.

31.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:45
Emet'te oturma bantları kaldırıldı
Kütahya 'nın Emet ilçesinde Korana virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında belediye tarafından ilçe merkezinde bulunan oturma bantları geçici olarak kaldırıldı.

Emet'te belediye ekiplerinin Korona virüs Covid-19 salgınının Türkiye 'de görülmesinin ardından halk sağlığını korumak adına önlem amaçlı başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Emet ilçe Hıfzısıhha Kurul kararları gereği ilçe merkezimizde ve parklarda bulunan oturma bantlarını belediye ekiplerimiz kaldırdı. Amacımız Korona virüs Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek. Bu kapsamda ilçe merkezinde ve parklarda bulunan oturma bantlarını kaldırdık. Buralarda sosyal mesafe kuralına uymadan oturan vatandaşlarımızı korumuş oluyoruz. Bu salgından kurtulmak için gereken tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Kütahya, Emet, Yaşam
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