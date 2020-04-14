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Emet'te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Kütahya'nın Emet İlçesinde sokağa Korana virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki gence idari para cezası uygulandı.

14.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:33
Emet'te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası
Kütahya 'nın Emet İlçesinde sokağa Korana virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki gence idari para cezası uygulandı.

Emet ilçesinde devriye görevi gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yaş altı gençlerin sokağa çıktığını belirledi. Yapılan kimlik kontrollerinde A.A.'nın 19, M.C.O.'nun ise 18 yaşında olduğunu tespit edildi.

Ekipler, yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan gençlere 3 bin 150 şer lira idari para cezası uyguladı.

Gençler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kütahya, Emet, 3. Sayfa
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