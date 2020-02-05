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Emet'te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Kütahya'nın Emet Belediyesi öncülüğünde 6 Kasım 2017 tarihinde ihalesi yapılan 4. TOKİ konutlarında hak sahiplerinin kura ile belirleneceği bildirildi.

05.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:21Emet'te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu
'nın Belediyesi öncülüğünde 6 Kasım 2017 tarihinde ihalesi yapılan 4. TOKİ konutlarında hak sahiplerinin kura ile belirleneceği bildirildi.

Emet Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "12 Şubat çarşamba günü saat 11.00'de Emet Termal Resort Otel Emeti Hatun Salonu'nda noter huzurunda çekilecek kura ile vatandaşların blok ve dairelerinin belli olacak. Evlerin teslim tarihi, şerefiye bedelleri, peşinat tamamlama, taksit tutarları gibi tüm konular hakkında TOKİ idaresinden gelen yetkililerce hak sahipleri bilgilendirilecek. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra, boş kalan daireler olursa TOKİ idaresi, daha sonra belirleyeceği şartlarla kalan daireleri yeniden satışa çıkaracak. 219 adet olarak planlanan TOKİ konutları, inşaat sektöründe yaşanan mali kriz ve malzeme temini sıkıntıları gibi konulardan 24 daire iptal edilerek 195 adet olarak tamamlandı. Konut alanında ayrıca 103 araçlık otopark,8 engelli otoparkı bulunuyor" denildi. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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