Emet'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya
'nın Emet
İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Emet - Tavşanlı
yolunun Köprücek mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Tavşanlı istikametinden gelen Mehmet T. idaresindeki 43 PD 636 plakalı otomobil aşırı yağıştan dolayı Köprücek mevkiinde yoldan çıkarak şarampole takla attı.
Kazada sürücü Mehmet T., Eşi Fatma T, ve 2 yaşındaki kızları A.T yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis
Ekiplerince Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Emet
11 Aralık 2018 Salı 04:11