Emet'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya
'nın Emet
ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Emet - Tavşanlı
yolunun Çöğürtlen mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Emet-Tavşanlı karayolunun Çöğürtlen mevkiinde Osman P. (28) yönetimindeki 43 PA 155 Plakalı otomobil ile Adem C. yönetimindeki 43 U 5368 Plakalı araç Emet -Tavşanlı karayolunun Çöğürtlen mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, Araç
şoförleri Adem C. ve Osman P. ile araçta yolcu olarak bulunan İlyas T. (33) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
Ekiplerince Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Tavşanlı, Kütahya, Emet, 3. Sayfa
Kaynak: İHA