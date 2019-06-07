Emet'te trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya
'nın Emet
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Emet Çavdarhisar
yolunun 37. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 43 AAP 267 plakalı Yakup K. yönetimindeki araç kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kazada Araç
sürücüsü Yakup K., Emine K., Hacer K., torunları Bediha B.K., Feriha B.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan araç sürücüsü İsmail K., Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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