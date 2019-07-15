15.07.2019 05:40
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Emet'te trafik kazası: 6 yaralı

Emet

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza Emet- Tavşanlı karayolu Günlüce köyü Sarıyer Mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Akyol yönetimindeki 43 YC 130 plakalı otomobil ile Ahmet Tunç yönetimindeki 43 ED 875 plakalı otomobil Emet-Tavşanlı yolu Günlüce köyü Sarıyer mevkiinde kafa kafaya çarpıştılar. Kazada Mevlüt Akyol, aynı aileden Şoför Ahmet Tunç, Ayla Tunç, Figen Tunç, Sevil Tunç ve Hülya Tunç yaralandı. Yaralılar Emet, Hisarcık ve Tavşanlı'dan gelen ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Tavşanlı, Kütahya, Emet, 3. Sayfa

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