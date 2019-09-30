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Emet'te trafik uygulaması

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Çavdarhisar ilçesi yol ayırımında Jandarma İlçe Komutanlığı Trafik Tim ekiplerince yapılan yol uygulamasına katıldı.

30.09.2019 09:46Emet'te trafik uygulaması
Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Çavdarhisar ilçesi yol ayırımında Jandarma İlçe Komutanlığı Trafik Tim ekiplerince yapılan yol uygulamasına katıldı.

Yapılmakta olan araç ve şahıs sorgulaması ile kimlik kontrolü uygulamasını yerinde inceleyen Kaymakam Hasan Çiçek, ekiplerden bilgiler aldı.

Yapılan uygulama sırasında, araç sürücüleri ve yolcularla kısa süreli sohbet eden Çiçek, onlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulama hakkındaki fikirlerini aldı. - KÜTAHYA

Hasan Çiçek, Çavdarhisar, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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