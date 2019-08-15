Haberler» Yaşam» Haber

Emet'te yollara asfalt yama çalışması

Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Emet ilçesinde bor nakliyesinin yoğun olarak yapıldığı yolda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.

15.08.2019 11:17 Emet'te yollara asfalt yama çalışması
Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Emet ilçesinde bor nakliyesinin yoğun olarak yapıldığı yolda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Emet Tavaşanlı yolunda ve Hisarcık Konsantratör Tesisleri güzergahındaki bor madeni nakliyesinin yapıldığı yaklaşık 11 kilometrelik karayolunda oluşan çukurların karayolları ekipleri tarafından sıcak asfaltla doldurularak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildiğini belirttiler. - KÜTAHYA

Hisarcık, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:09   (Özel) Bin lira maaş ile ailesine bakmaya çalışan engelli babanın yürek burkan dramı
13:06   Kars'a yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi
11:58   Başkan Sever personelin bayramını kutladı
11:51   AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında bayramlaştı
11:30   Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimi
11:26   3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet'in itfaiyecilik hayali gerçek oldu
11:17   Tarım işçilerine bayram desteği