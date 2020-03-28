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Emet, yaşlılar için seferber

Kütahya'nın Emet ilçesinde gönüllü geçler, Korana virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların alış verişini yapıyor.

28.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:00
Emet, yaşlılar için seferber
Kütahya 'nın Emet ilçesinde gönüllü geçler, Korana virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların alış verişini yapıyor.

Emet Gençlik Platformu üyeleri, Emet Belediyesi Sosyal Projeler Destek ekibi, ilçede 65 yaş üstü her haneyi günlük ziyaret edip ekmek, su, sebze ve meyve gibi ihtiyaçlarını Kaymakamlık tarafından oluşturulan birimle birlikte gönüllü esasına dayalı olarak karşılarken, 112 ekipleri yaşlıların sürekli kullandığı ilaçları kendilerine bildirmesiyle adreslerine teslim ediyor. Ayrıca her mahalle muhtarı her gün düzenli olarak yaşlı vatandaşları ikametlerinde ziyaret ediyor.

İlçede verilen en önemli hizmet ise Emet Babuk Bey Aşevi'nin her gün düzenli olarak yemek yapacak durumda olmadığı tespit edilen yaşlılara yemek götürmesi oluyor. 65 yaş üstü vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda, "Devletimize, sağlık çalışanlarımıza, kaymakamlığımıza, belediyemize, gençlerimize ve bizi her gün arayan soran kolluk kuvvetleri ve muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam

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