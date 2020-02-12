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Emetli sporcuların başarısı

Kütahya'da okul sporları kapsamında yeni spor salonunda yapılan yıldızlar ve gençler tekvando müsabakalarına 11 sporcu ile katılan Emet ilçesi sporcuları 10 madalya ile ilçeye döndü.

12.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:51Emetli sporcuların başarısı
'da okul sporları kapsamında yeni spor salonunda yapılan yıldızlar ve gençler tekvando müsabakalarına 11 sporcu ile katılan ilçesi sporcuları 10 madalya ile ilçeye döndü.

Müsabakalarda 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Emet'li sporcular büyük takdir topladılar.

Müsabakalarda, Ahmet kuzu, Feyza İleri, Mete Atış, Aleyna Zeynep Ural, Ali Rıza Güner altın madalya, Eyüp Kurtoğlu, Zehra Nur küpeli gümüş maalya, Tahsin Duymaz, Güllizar Nas, Zehra Nur Yüce Bronz madalya kazandı.

Emet Teakvando Antrenörü Efraim Kavgacı, "Sporcularımıza destek veren Öncelikle Emet Kaymakamımız Hasan Çiçek'e, Emet Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Umut Işık'a,Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre'ye, Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı ve bizleri yalnız bırakmayan beden eğitimi öğretmenimiz Yasin Peker'e Teşekkür ederiz"dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Spor

Kaynak: İHA

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