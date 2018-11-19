Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği'nde Görev Değişikliği

Kütahya
'nın Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği'nin başkanlığına Halil Er
getirildi. AK Parti
'den Belediye Başkan aday adayı olan dernek başkanı İsmail Elmacı ve dernek saymanı Ömer Gündüz
Toprak, dernek geleneği gereği yönetim kurulundaki görevlerinden istifa ettiler.
İstifaların ardından yedek listeden Barbaros Karaosmanoğlu ve Hakan Özcan
yönetim kurulu üyeliğine getirilirken, yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı ile başkanlığa Halil Er, başkan yardımcılığına ise Ahmet Peynirci getirildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:44