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Emetspor'dan depremzedelere yardım

Kütahya'nın Emet ilçesinde birçok dalda faaliyet gösteren Emetspor Kulübü, Elazığ'da depremden etkilenenlere destek için 3 günlük lokal gelirini bağışlayacağını açıkladı.

25.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:13Emetspor'dan depremzedelere yardım
'nın ilçesinde birçok dalda faaliyet gösteren Emetspor Kulübü, 'da depremden etkilenenlere destek için 3 günlük lokal gelirini bağışlayacağını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Yapılan yardımın azı veya çoğu olmaz dedik. Kulübümüz lokalinde bilardo, masa tenisi oyunları geliri, çay ve meşrubat satışlarından elde ettiğimiz 3 günlük geliri deprem bölgesine bağış yapma kararı aldık. Farkındalık oluşturmak amacıyla bu kararı aldık. Allah bütün memleketimizi bu tür felaketlerden korusun" denidi. - KÜTAHYA

Kütahya, Elazığ, Deprem, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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25.01.2020 16:11:26