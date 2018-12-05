EMF 4. Kuruluş Yıldönümü Ve Dünya Masterler Günü Coşkuyla Kutlandı

Geceye Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin önemli spor adamları, Federasyon, dernek ve kulüp başkanları, görsel ve yazılı basının temsilcileri, sporcular ve spora emek ve destek vermiş kişi ve kurum temsilcileri katıldı.

Bayraklı Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen geceye katılan ve bir konuşma yapan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ salondaki ve sahalardaki coşkuyu gördüğünde çabalarının boşa gitmediğini anladığını belirtti ve Barcelona örneğini vererek "Bir kentin marka kent olması önce spor ve sporcudan geçer" dedi.

EMF Başkanı Haldun Dokel'de spora ve sporcuya desteğini esirgemeyen yöneticilere büyük ihtiyaç duyulduğunu, bu alanda en iyi örneklerden biri olarak ta Başkan Hasan Karabağ'ı alkışladıklarını söyledi.

Gecede başta Galatasaraylı Erhan Önal ve İzmir kulüplerinin çok değerli eski futbolcularına, spor yöneticileri, bazı federasyon ve dernek başkanları ile bazı basın mensuplarına teşekkür plaketleri takdim edildi.

Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş, DHA Ege Spor Müdürü Ergin Karataş ve Foça Gündem adına Seyfi GÜL,Günaydın Tv Spor Servisi temsilcileri de plaketle ödüllendirilenler arasında yer aldı.