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Emil Audero'nun 2019-20 Sezonu En İyi Kurtarışları

Emil Audero'nun Sampdoria formasıyla 2019-20 sezonunda yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Audero, Arkadiusz Milik, Lautaro Martinez ve Ciro Immobile gibi forvetlere geçit vermiyor.

16.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:00
Emil Audero'nun Sampdoria formasıyla 2019-20 sezonunda yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Audero, Arkadiusz Milik, Lautaro Martinez ve Ciro Immobile gibi forvetlere geçit vermiyor. Emil Audero'nun 2019-20 Sezonu En İyi Kurtarışları

Kaynak: Dugout

Etiketler : Arkadiusz Milik, Ciro Immobile, Sampdoria, Spor

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