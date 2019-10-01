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BBC

Emiliano Sala: FIFA Cardiff'in transfer ücretini ödemesine karar verdi

FIFA Gallerli futbol takımı Cardiff City'nin, Emiliano Sala'nın transfer ücreti olan 15 milyon sterlinin ilk taksiti olan 6 milyon euroyu Fransız Nantes ekibine ödemesine karar verdi.

01.10.2019 06:54Emiliano Sala: FIFA Cardiff'in transfer ücretini ödemesine karar verdi

FIFA Gallerli futbol takımı Cardiff City'nin, Emiliano Sala'nın transfer ücreti olan 15 milyon sterlinin ilk taksiti olan 6 milyon euroyu Fransız Nantes ekibine ödemesine karar verdi.

Sala Ocak ayında yeni takımına katılmak için Fransa'dan İngiltere'ye giderken bindiği uçağın düşmesi üzerine yaşamını yitirmişti.

28 yaşındaki oyuncunun yaşamını yitirmesinin ardından Cardiff, Sala'nın öldüğü tarihte kendi oyuncuları olmadığını ve transferin tamamlanmadığını söyleyerek transfer ücretini ödemeyi reddetmişti.

BBC Sport'un edindiği bilgilere göre Sala'nın transferinin ikinci taksitinin de Ocak 2020'de ödenmesi gerekiyor.

Nantes kulübünün avukatlarından Jerome Marsaudon ve Louis-Marie Absil kararı mutlulukla karşıladıklarını açıkladı ve ekledi:

"Emiliano Sala'nın yaşamını yitirdiği ve bütün spor camiasını etkileyen trajedinin ardından FIFA, kulüplerin oyuncu transferlerine dair yasal taahhütlerini tutması gerektiğini hatırlattı.

"Sala o tarihte Cardiff ile anlaşmıştı, Nantes ile sözleşmesi bitmişti ve FIFA Sala'nın o tarihte Cardiff oyuncusu olduğunu tasdik etti."

Bugün İngiltere'nin Championship liginde mücadele eden Cardiff ise, transfer sözleşmesindeki bazı maddelerin o dönemde yer aldıkları Premier Lig tarafından reddedildiğini, Sala'nın yeni sözleşmeyi görme ve onaylama şansı bulamadan yaşamını yitirdiğini savunuyordu.

21 Ocak'ta düşen uçağın ardından Sala'nın cansız bedenine ulaşılmış, fakat uçağın pilotu 59 yaşındaki David Ibbotson'un izine rastlanamamıştı.

Sala'nın kanında kaza öncesi yüksek oranda karbonmonoksit biriktiği tespit edilmişti.


Emiliano Sala, Nantes, Spor
BBC


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