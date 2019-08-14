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Emiliano Sala'nın uçak kazasından önce zehirlendiği ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ile ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Hava Kazası Araştırma Bürosu'nun açıklamasına göre Sala ve Pilot David Ibbotson, uçak düşmeden önce karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadı.

14.08.2019 17:04 Emiliano Sala'nın uçak kazasından önce zehirlendiği ortaya çıktı

21 Ocak'ta uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın ölümüyle alakalı yeni bir detay ortaya çıktı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Hava Kazası Araştırma Bürosu 21 Ocak'taki kazayla ilgili bir rapor yayımladı. Büronun açıklamasında Sala ve Pilot David Ibbotson'ın, uçak düşmeden önce karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı bu zehirlenmenin de uçağın pilotunun manevra kabiliyetine zarar verdiği yazıldı. Sala'nın karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı mı, yoksa uçak kazasından dolayı mı hayatını kaybettiği bilinmiyor.


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