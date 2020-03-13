Emiliano Sala: Uçak kazasında pilotun ticari uçak kullanma lisansı olmadığı ortaya çıktı
Arjantinli santrfor Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçak kazasında pilotun ticari uçak sürme lisansı olmadığı ortaya çıktı
13.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:46
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçak kazasında pilotun ticari uçak kullanma lisansının olmadığı ortaya çıktı.
Kazayı inceleme altına alan İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Biriminden (AAIB) yapılan açıklamaya göre, Sala'nın öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'un gece uçuşu yapmak için yeterli tecrübesi ve ticari uçak kullanma lisansı bulunmıuyordu.
Kazayı inceleme altına alan İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Biriminden (AAIB) yapılan açıklamaya göre, Sala'nın öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'un gece uçuşu yapmak için yeterli tecrübesi ve ticari uçak kullanma lisansı bulunmıuyordu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Emiliano Sala, Dünya
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