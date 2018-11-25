Emily Ratajkowski 'Black Friday'e Özel Paylaşım

Ünlü model Emily Ratajkowski'nin, 'Black Friday'e özel paylaştığı resim, sosyal medyada viral oldu. Ünlü model Emily Ratajkowski'nin alışveriş sezonunun açılışını kendi resmini paylaşarak "kutladı."
Ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski'nin 'Black Friday' satış günlerini ve Noel öncesi satış sezonunun açılışını kendi resmini paylaşarak kutladı. Ünlü model, paylaştığı resimde kendi markasına ait bir bikini altıyla poz verdi.
Resim, sosyal medyada binlerce beğeni toplarken, markanın satışlarını da arttırdığı iddia edildi.
Black Friday,Emily Ratajkowski
25 Kasım 2018 Pazar 17:21