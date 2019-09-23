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Ünlü model Emily Ratajkowski'den sosyal medya hesabından iç çamaşırlı paylaşım!

Güzel model Emily Ratajkowski, yaptığı Instagram paylaşımlarıyla sık sık adını duyurmayı başarıyor. Dün sütyensiz bir paylaşım yapan Ratajkowski bugün de bir marka için objektiflerin karşısına geçti. Güzel model verdiği iç çamaşırlı pozuyla sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti.

23.09.2019 20:26

Emily Ratajkowski, Instagram, Magazin, Yaşam, Dünya


YORUMLAR(5)
MUHTEŞEM:mUHTEŞEM BİR KIZ , HARİKULADE BİR KADIN :)ÖRNEK alınası bir Dilber adayı desek yeridir
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SERDAR:BİZİM KIZLARDA ( NERDE BAR NERDE SAZ NERDE İŞKEMBECİ NERDE DÖNERCİ NERDE KOKOREÇ''Cİ GEZSİN DURSUN ELALEMDE DON SÜDYEN SOKAKTA DOLAŞIYOR :) :) EHEHEHE
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ALİ BEY:Super kiz yagu nerde bizim ulkede böylesi
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CETO:lokum kim nederse desin . . bu kiz lokum abiler lokum
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