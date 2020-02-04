Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı

Etkileyici fiziği ve sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla kısa sürede bir marka haline gelen Emily Ratajkowski, Instagram 'daki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MAYO VE İÇ ÇAMAŞIRI TANITIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle son zamanlarda mayo ve çamaşır tanıtımlarıyla özellikle erkek takipçilerinin beğenisini kazanan genç model, evinin banyosunda çektiği fotoğraflara bir yenisini daha ekledi.

1 MİLYONU AŞKIN BEĞENİ ALDI

Fonda yer alan manzarayla bütünleştirdiği fotoğrafta siyah bir iç çamaşırı görülen Emily, herhangi bir not düşmeden yaptığı paylaşımıyla saatler içerisinde bir milyonu aşan beğeni aldı. Genç modeli beğenen isimler arasında şarkıcı Hande Yener de yer aldı.