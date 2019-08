Emily Ratajkowski, yayınladığı koltuk altı fotoğrafıyla tepki çekti

Sosyal medya hesabından yayınladığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren güzel model Emily Ratajkowski, son fotoğrafıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.

"BÖYLE BİR POZA GEREK YOK"

Instagram hesabından koltuk altının fotoğrafını yayınlayan Emrata lakaplı güzel model takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Emrata'nın bir takipçisi, paylaşıma, "Farkındalık yaratmak için böyle bir poza gerek yok." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Görmeyi kaldıramayacağım bir görüntü olmuş." ifadelerini kullandı.

EMİLY RATAJKOWSKİ KİMDİR?

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991 tarihinde dünyaya geldi. İngiltere'de doğan Polonya asıllı baba ve İsrail asıllı bir annenin kızı olan Ratajkowski, 2004 yılında ilk filmi ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Annesi Kathleen Balgley bir akademisyen, babası John Ratajkowski ise bir ressam ve öğretmen olan Ratajkowski, beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine yerleşti. On dört yaşında Ford Models isimli modellik ajansına katıldı. Lise eğitimini, babasının da öğretmenlik yaptığı San Dieguito Akademisi'nde tamamladı. 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne yüksek öğrenim hayatına başlasa da mankenlik kariyerini sürdürmek için bir yıl sonra buradan ayrıldı.

2004 yılında Andrew's Alteration adlı kısa filmde rol olarak oyunculuk kariyerine başladı. 2005 yılında A Year and a Day adlı filmde küçük bir rolde yer aldı. Üniversite eğitimi aldığı 2009 ile 2010 yılları arasında iCarly adlı dizinin iki bölümünde Tasha karakterini canlandırdı. Bir taraftan modellik kariyerini sürdüren Ratajkowski, 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı. Ağustos 2012'de, Sara Jean Underwood ile birlikte Carl's Jr. reklamında oynadı. Treats! Magazine'deki resimlerinin ardından aldığı teklifler neticesinde Maroon 5'ın "Love Somebody" ve Robin Thicke'in "Blurred Lines" adlı şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Çıplak olarak yer aldığı "Blurred Lines" klibi Topluluk Kuralları'nın ihlali sebebiyle YouTube tarafından kaldırılsa da Temmuz 2013'te videonun site üzerinden yayımlanmasına tekrarda izin verildi. Ratajkowski, yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği 2014 yapımı Kayıp Kız (Gone Girl) filminde Andie Hardy karakteriyle yer alarak ilk büyük çaplı sinema deneyimini yaşadı.