Emin Ege Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Karaman belediye başkan adayı Emin Ege oldu. CHP adayı Emin Ege, Karaman belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Karaman belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Karaman belediye başkan adayı Emin Ege ile ilgili seçim sonuçları ve Karaman belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Karaman belediye başkan adayı Emin Ege oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Karaman belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Karaman aday yarışı ve Karaman seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Karaman Seçim Bilgileri

Karaman belediyesi için toplam sandık sayısının 341 olduğu belirlendi.

Karaman belediyesi için açılan sandık sayısının ise 340 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Karaman belediyesi için katılım oranının ise % 85,77 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Karaman toplam seçmen sayısının ise 108.660 olduğu belirlendi.

Karaman belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 93.203 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Karaman Belediye Başkan Adayı Emin Ege Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Karaman belediye başkan adayı olarak gösterilen Emin Ege, Karaman yarışında % 16,16 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Emin Ege toplamda 14.640 adet oy sayısına ulaştı.

Emin Ege Kimdir?

1965 yılında Karaman'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Karaman'da bitirdi. İnşaat Mühendisi olarak yüksek öğrenimini tamamladı. Karaman Belediyesinde 26 yıl çeşitli görevlerde çalıştı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

CHP Karaman belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.