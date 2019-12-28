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Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Emin Üstün, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

28.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:27
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Emin Üstün, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Emin Üstün, dün kardeşi ve iş arkadaşlarıyla yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Üstün için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Üstün'ün ailesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kardeşi Kemal Üstün, Emin Üstün'ün yakınları ve iş dünyasından isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Emin Üstün'ün ailesi ile kardeşi Kemal Üstün cenazede taziyeleri kabul etti. Üstün'ün eşi ve çocukları, tabut başında gözyaşı döktü.
Emin Grubu hukuk müşaviri Avukat İsmail Tuğrul, "Finans sektöründe farklı bir yaklaşım başlatmış, inovatif bir çalışma yapmış. Müteşebbis, ülkesini seven, insanları seven yardım etmeyi seven bir insandı. Yurt içinde ve yurt dışında da yatırımlar yaparak ülkemize kaynak getirmek için değişik ülkelerle çalışmaları vardı. Çarşamba sabahı kardeşi ve arkadaşlarımızla birlikte yurtdışına çıkmıştı. Otelde görüşme yaptığı zaman odasına abdest almak için çıktığı sırada fenalaştı. Doktor çağırdı kardeşi, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Sevenlerinin başı sağ olsun. 5-6 y önce de boyun fıtığı ameliyatı geçirmişti ama genel olarak sağlığı iyiydi. İşinin başında gayreti bir insandı, ciddi bir rahatsızlığı yoktu herhalde vade geldi. Başımız sağ olsun" dedi.
İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Üstün'ün cenazesi Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.
(Metin Başar/İHA)
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün son yolculuğuna uğurlandı

Marmara Üniversitesi, Kalp Krizi, Güncel

Kaynak: İHA


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