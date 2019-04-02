Emin Karaman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SİVAS DOĞANŞAR belediye başkan adayı olan Emin Karaman isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS DOĞANŞAR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Emin Karaman isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SİVAS DOĞANŞAR adayı Emin Karaman kimdir? Bağımsız SİVAS DOĞANŞAR adayı Emin Karaman yüzde kaç oy aldı?

Emin Karaman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SİVAS DOĞANŞAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Emin Karaman DOĞANŞAR ilçesinde % 28,44 oranında oy almıştır. DOĞANŞAR ilçesinde % 28,44 oranında oy olan Emin Karaman adlı Bağımsız adayı toplamda 275 adet oy sayısına ulaştı.

Emin Karaman Kimdir?

Emin Karaman, 1962 yılında Doğanşar'da doğdu. İlk ve ortaokulu Doğanşar'da, liseyi ise Ankara Opera Akşam Ticaret Lisesinde üniversiteyi Gazi Universitesi Beden Eğitimi Bölümü/ 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademesi'nde tamamladı. Karaman evli ve 2 çocuk babasıdır.

Emin Karaman, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Bağımsız Aday olarak Sivas Doğanşar ilçesi Belediye Başkan adayı oldu.

SİVAS DOĞANŞAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.