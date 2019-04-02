Emin Yentürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA HALKAPINAR belediye başkan adayı olan Emin Yentürk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA HALKAPINAR ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Emin Yentürk isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA HALKAPINAR adayı Emin Yentürk kimdir? BTP KONYA HALKAPINAR adayı Emin Yentürk yüzde kaç oy aldı?

Emin Yentürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA HALKAPINAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Emin Yentürk HALKAPINAR ilçesinde % 1,80 oranında oy almıştır. HALKAPINAR ilçesinde % 1,80 oranında oy olan Emin Yentürk adlı BTP adayı toplamda 53 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA HALKAPINAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.