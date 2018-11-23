Emina Jahovic'in Makyajsız Hali Şaşırttı

Saadettin Saran ile birlikte olan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in makyajsız hali kameralara yansıdı. Emina Jahovic yeni aşkıyla ilgili sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İş insanı Saadettin Saran ile olan beraberliğini gizlemeyip artık gönül rahatlığı ile paylaşabilen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı City's AVM'den çıkıp aracına binerken muhabirlere yakalandı.

Emina Jahovic

SIFIR MAKYAJ EMİNA

Makyajsız hali ve şiş yüzü ile görüntülenen 36 yaşındaki Jahovic, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Emina Jahovic - Saadettin Saran

"ABARTIYORSUNUZ"

Sözcü'nün haberine göre; dişçiden çıktığı için konuşamadığını belirten Emina Jahovic, muhabirlerin sevgilisi Saadettin Saran ile ilgili evlilik sorularına "Abartıyorsunuz" diyerek yanıt verdi.

Emina Jahovic - Mustafa Sandal

"HAYIRLI OLSUN"

Emina Jahovic ve Saadettin Saran uzun süre ilişkilerini gizlemiş daha sonra ise aile pozuyla bir nevi tüm dedikodulara açıklık getirmişti. Eski eş Mustafa Sandal ise bu aşk için "hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.