Emina Jahovic'in Sadettin Saran ile barışma şartı herkesi şaşırttı!

Tanıştıklarından itibaren inişli çıkışlı bir aşk yaşayan, Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, ve iş insanı Sadettin Saran tekrar barıştı. Barışmanın ayrıntıları ise biraz şaşırtıcı. Saran'ın Emina Jahovic'e şiddet uyguladığını ve Jahovic'in Saran'dan hamile olduğunu yazan Sırp basını, yeni bir iddia ortaya attı.

"ÇOCUKLARIMLA GÖRÜŞME"

Emina Jahovic'in memleketi Sırbistan'daki Kurir gazetesi, barışma şartını da önceki gün manşetine taşıdı. Kurir isimli medya organın iddiasına göre kendisinden 18 yaş büyük Saran'ın barışma teklifini çocuklarıyla yeniden bir araya gelmemesi şartıyla kabul etti.