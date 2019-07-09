09.07.2019 19:04
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Emina Jahovic'in Sadettin Saran ile barışma şartı herkesi şaşırttı!

Emina Jahovic, Sadettin Saran ile yaşadığı çalkantılı aşk ile magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Sırp basınının iddiasına göre Emina Jahovic, kendisinden 18 yaş büyük Sadettin Saran'ın barışma teklifini çocuklarıyla yeniden bir araya gelmemesi şartıyla kabul etti.

Tanıştıklarından itibaren inişli çıkışlı bir aşk yaşayan, Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, ve iş insanı Sadettin Saran tekrar barıştı. Barışmanın ayrıntıları ise biraz şaşırtıcı. Saran'ın Emina Jahovic'e şiddet uyguladığını ve Jahovic'in Saran'dan hamile olduğunu yazan Sırp basını, yeni bir iddia ortaya attı.

"ÇOCUKLARIMLA GÖRÜŞME"

Emina Jahovic'in memleketi Sırbistan'daki Kurir gazetesi, barışma şartını da önceki gün manşetine taşıdı. Kurir isimli medya organın iddiasına göre kendisinden 18 yaş büyük Saran'ın barışma teklifini çocuklarıyla yeniden bir araya gelmemesi şartıyla kabul etti.

Emina Jahovic'in Sadettin Saran ile barışma şartı herkesi şaşırttı!
Saadettin Saran, Mustafa Sandal, Emina Jahovic, Magazin

YORUMLAR (2)
ADAMIN CANINA MİNNET: Mustinin çocuklarına bakmak için çok hevesliydi sanki. Kılçıksız balık.
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GURBETCİ: Bir Annenin basinda bu tür haberler ile yer almasi hic hos degil . Annelik kutsaldir ve kutsal olan görevi kutsal bir sekilde yasatmaktir. Bir Annenin Ask haberleri ile basinda yer almasini dogru bulmuyorum . Bu tür haberlere destek vermeyelim derim . . . . .
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