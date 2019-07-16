16.07.2019 21:21
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Emina Jahovic-Sadettin Saran çifti barışmayı Ege sularında kutladı

Emina Jahovic ile Sadettin Saran, önceki gün soluğu Yunanistan'da aldı. İkili, günlük kirası 46 bin lira olan tekneyle Ege sularında barışmayı kutladı.

7 aylık aşklarına Şubat'ta nokta koyan ikili, geçen ay sessiz sedasız barışmıştı. Gözde çift, önceki gün de soluğu Yunanistan'ın Leros Adası'nda aldı. Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile iş insanı Sadettin Saran, barışmayı mavi turda kutladı.

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6 kabinli 43 metrelik gulette dostlarıyla keyif çatan ikilinin mavi turu, ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ifşa oldu. Bu arada barışma tatili için hiçbir masraftan kaçınmayan Saran'ın haftalık 50 bin euro'ya (321 bin lira) kiraladığı gulette yok yok. Sekiz personelin hizmet verdiği ve yedi yıldızlı otel konforu sunan teknede jakuzi ile koşu bandı da mevcut.

Emina Jahovic-Sadettin Saran çifti barışmayı Ege sularında kutladı
Saadettin Saran, Emina Jahovic, Yunanistan, Magazin

YORUMLAR (7)
10MBALİ: Sadettin ne sardin be! Ama yanlis yere sardin
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ŞAHİN: BAZI ÜNLÜLER BOŞANDIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA NASIL BİRİSİNİ SEVİYORLAR VEYA TANIYORLAR HEMEN TATİLE GİDİYORLAR. . . . FORMULA 1 ARAÇLARINDAN HIZLILAR. . . . .
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YAZIK BE ABİİİ: sadettin abi o kadar parann varr kız oğlan kız varkennn sana neler gelir hem paran var
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KORAY: ...ya bakiremisin diye soracak değiliz
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BEN: Hülya Avşar zamanından sevmiyorum şu adamı magazini sevmiyormuş gözüküb magazine çıkmak için her şeyi yapıyor
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CENK: işi biliyorsun sadettin
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KÜSTÜM SANA EMİNA: Tamam affettim. Hadi gel barışalım
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