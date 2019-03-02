Sadettin Saran'ın, Yerli Kim Kardashian Metisha Schaefer'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le geçtiğimiz yıl sonunda ilişkisi biten ünlü iş adamı Sadettin Saran, yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

YENİ GÖZDESİ YERLİ KİM KARDASHIAN

Gözde iş adamı Sadettin Saran'ın Almanya'da doğan sekiz yıldır Miami'de modellik ve oyunculuk yapan, Kim Kardashian'a olan benzerliğiyle ünlenen Metisha Schaefer'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

METISHA SCHAEFER KİMDİR?

Metisha Schaefer, Almanya'da doğdu ve büyüdü. Gazetecilik mezunu. 7 yıl önce Amerika'ya gitmeye karar verdi. Bir ajans tarafından keşfedilen ve oradan da modellik ve oyunculuk yolculuğum başlayan Metisha Schaefer, 50 Cent, Sean Paul, Jennifer Lopez ve Chris Brown gibi şarkıcıların kliplerin rol aldı. Ünlü modeli, Almanya'daki popülerliği onu Amerika'ya sürükledi.

Gerçek adı Mehtap Yavuz olan ve aslen Samsunlu olan güzel model, "Aslında her zaman Türk olduğumu gururla söylemişimdir.Bazı insanlar Türk olduğuma şaşırıyor. Türk olmak çok gurur verici. Bizim kültürümüz hiçbir yerde yok" açıklamasıyla dikkat çekmişti.