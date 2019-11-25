Emina Jahovic'ten ayrılan Sadettin Saran'ın, Defne Samyeli ile ilgilendiği iddia edildi

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic'le aşk yaşayan Sadettin Saran, bomba bir iddia ile gündeme geldi. Aşkları dolu dizgin devam ettiği konuşulan Saran ve Emina çiftinin iddiaya göre arası yine bozuldu. Ünlü iş adamının sürpriz bir isimle ilgilendiği söylendi.

"DEFNE SAMYELİ İLE İLGİLENİYOR"

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'da yer alan habere göre Sadettin Saran'ın, Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli ile ilgilendiğini iddia etti.

"DAHA ÖNCE TANIŞMAK İSTEMİŞ"

Sadettin Saran'ın, ünlü komedyenle aşk yaşamaya başlamadan önce Defne Samyeli ile tanışmak istediğini, ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi. Henüz aralarında bir şey yaşanmasa da Sadettin Saran iş insanının, Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasındaydı.

İKİNCİ BİR ŞANS VERMİŞTİ

2018'de Emina Jahovic'le 2018'de başlayan ilişkisi kısa süre sekteye uğrayan Sadettin Saran, ikinci bir şansla Emina ile tekrar bir araya gelmişti. Hatta çiftin evlilik şartıyla barıştığı ve yakın zamanda nikah masasına oturacağı da iddialar arasındaydı.