Emina Jahovic, Aşk Yaşadığı İş Adamı Sadettin Saran'a Hayranlığını Dile Getirdi

Popçu Mustafa Sandal'la olan evliliği geçtiğimiz Haziran ayında biten Emina Jahovic, iş adamı Sadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açtı. İlişkisi hakkında henüz yorum yapmayan Sırp şarkıcı, aşkına olan hayranlığını sosyal medya üzerinden dile getiriyor.

HAYRANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Emina Jahovic, Sadettin Saran'a olan hayranlığını bu kez Instagram'da dile getirdi. Sportif kimliğiyle bilinen Sadettin Saran, "Siz uyurken. Saat: 7.00 fedakarlık olmadan kazanım olmaz. Na pain no gain (Acı yoksa başarı da yok)" şeklinde bir paylaşım yaptı. Emina Jahovic, Sadettin Saran'ın bu paylaşımına "Wow" yorumunda bulunarak, şaşkınlığını dile getirdi. Bunun üzerine fotoğraf altına yorum yağdı.

TAKİPÇİLERİNİN YORUMLARINA TEK TEK CEVAP VERDİ

Takipçilerinin yorumlarına tek tek cevap veren ünlü iş adamı, bu hareketiyle de hayran bıraktı.

YILIN EN BOMBA İLİŞKİSİ

Emina Jahovic-Sadettin Saran birlikteliği, magazin gündeminin "2018'in en bomba ilişkisi" seçildi.