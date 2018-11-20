20 Kasım 2018, 12:45
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Emina Jahovic, Aşk Yaşadığı İş Adamı Sadettin Saran'a Hayranlığını Dile Getirdi

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic, aşk yaşadığı iş adamı Sadettin Saran'a olan hayranlığını dile getirmekten kaçmıyor. Sırp şarkıcı Saran'ın videosuna "Wow" yorumuyla şaşırttı.

Popçu Mustafa Sandal'la olan evliliği geçtiğimiz Haziran ayında biten Emina Jahovic, iş adamı Sadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açtı. İlişkisi hakkında henüz yorum yapmayan Sırp şarkıcı, aşkına olan hayranlığını sosyal medya üzerinden dile getiriyor.

HAYRANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Emina Jahovic, Sadettin Saran'a olan hayranlığını bu kez Instagram'da dile getirdi. Sportif kimliğiyle bilinen Sadettin Saran, "Siz uyurken. Saat: 7.00 fedakarlık olmadan kazanım olmaz. Na pain no gain (Acı yoksa başarı da yok)" şeklinde bir paylaşım yaptı. Emina Jahovic, Sadettin Saran'ın bu paylaşımına "Wow" yorumunda bulunarak, şaşkınlığını dile getirdi. Bunun üzerine fotoğraf altına yorum yağdı.

TAKİPÇİLERİNİN YORUMLARINA TEK TEK CEVAP VERDİ

Takipçilerinin yorumlarına tek tek cevap veren ünlü iş adamı, bu hareketiyle de hayran bıraktı.

YILIN EN BOMBA İLİŞKİSİ

Emina Jahovic-Sadettin Saran birlikteliği, magazin gündeminin "2018'in en bomba ilişkisi" seçildi.

Mustafa Sandal,Emina Jahovic,Saadettin Saran
20 Kasım 2018 Salı 12:45



YORUMLAR (10)
ASLI: Bİ KADINI KENDİNE HAYRAN BIRAKMAK İSTİYORSAN YATAKTA İŞİ İYİ BİTİRECEKSİN.
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CNNR: BUNLAR İKİNCİ EL SEVİYOR HERHAL
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YORUMUM: yazıklar olsun bu kadına...
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007: ünlü !) diye tabir edilen kişileri anlamak zor. kimin eli kimin cebinde belli değil.
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ŞERAFETTİN: Bende bu adama hayranım. Bir sürü parası var.
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