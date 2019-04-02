Emine Bilgi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA DOĞANHİSAR belediye başkan adayı olan Emine Bilgi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA DOĞANHİSAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Emine Bilgi isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA DOĞANHİSAR adayı Emine Bilgi kimdir? BTP KONYA DOĞANHİSAR adayı Emine Bilgi yüzde kaç oy aldı?

Emine Bilgi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA DOĞANHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Emine Bilgi DOĞANHİSAR ilçesinde % 0,45 oranında oy almıştır. DOĞANHİSAR ilçesinde % 0,45 oranında oy olan Emine Bilgi adlı BTP adayı toplamda 49 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA DOĞANHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.