Emine Birgül Uçar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ŞANLIURFA SURUÇ belediye başkan adayı olan Emine Birgül Uçar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞANLIURFA SURUÇ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Emine Birgül Uçar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ŞANLIURFA SURUÇ adayı Emine Birgül Uçar kimdir? BTP ŞANLIURFA SURUÇ adayı Emine Birgül Uçar yüzde kaç oy aldı?

Emine Birgül Uçar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ŞANLIURFA SURUÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Emine Birgül Uçar SURUÇ ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. SURUÇ ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Emine Birgül Uçar adlı BTP adayı toplamda 73 adet oy sayısına ulaştı.

ŞANLIURFA SURUÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.