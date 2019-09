Emine Bulut adına kütüphane kurduYOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Erkekli Köyü Muhtarı Arif Uzun, 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de bir kafede eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut adına kütüphane kurdu.Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla böyle bir kütüphane kurduğunu ifade eden Erkekli Köyü Muhtarı Arif Uzun, kütüphanenin kurulmasında başta Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı olmak üzere, belediye başkanları ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve öğretmenlerin büyük katkıları olduğunu söyledi. Uzun, Emine Bulut'un Kırıkkale'de yaşadığını, ara sıra köye geldiğini, cinayete kurban gittiğini öğrenince çok üzüldüklerini dile getirerek, "Bu cinayet köyümüzü yasa boğdu. Buna benzer kadın cinayetlerini sık sık duyuyoruz. Bu cinayetlerin önüne geçilmesini istiyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu tür cinayetler olmasın. Çocuklarımız yetim kalmasın. Bunlara dikkat çekmek, Emine Bulut adını yaşatmak için, çocuklarımızın geleceği için, daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri için bu kütüphaneyi kurdum" dedi."Kitap sayısını arttırmak istiyoruz"Şu anda kütüphanede bin 500 kitap bulunduğunu ve kitap sayısını artırabilmek için herkese çağrı yaptığını ifade eden Uzun, "Benim tüm Türkiye'ye mesajım, bu kütüphanenin zenginleştirilmesi, kitap sayısının artırılması için bize katkıda bulunulması yönündedir. Köyümüzde kablolu sistem internet var. Ancak kütüphanemizde bilgisayarlarımız yok. Şayet birileri kütüphanemize bilgisayar bağışında bulunursa, burada eğitim öğretim gören çocuklarımız dersleri ile ilgili konuları, bilgisayar ortamında araştırma fırsatı yakalayacaklar" diye konuştu.Köyde bakkal işleten Çınar Uzun da köyde açılan kütüphaneye Emine Bulut isminin verilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını, kütüphaneye ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:"Köyde eğitim öğretim gören çocuklarımız, boş zamanlarını sokakta oynamak yerine burada değerlendiriyor. Köyümüzde taşımalı sistemle diğer köylere ortaokul ve liseye giden öğrencilerimiz var. Şu anda kütüphanemiz fazla kalabalık olmasa da saat 16.00 ya doğru diğer öğrencilerimizin de gelmesiyle bayağı dolup taşıyor. Benim dileğim bu haberi izleyen vatandaşlarımızın kütüphanemize destek çıkmalarıdır. Biz her türlü bilgiye açız. Her türlü kitap kabulümüzdür."Öğrencilerden Yusuf Alpaslan, kütüphaneyi çok beğendiğini, okuldan çıktıktan sonra gelip kitap okuduğunu, kütüphanede daha çok kitap olmasını istediğini söyledi.