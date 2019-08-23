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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Emine Bulut açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emine Bulut'un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur.

23.08.2019 15:48 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Emine Bulut açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emine Bulut'un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Bulut'un fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "EmineBulut'un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. Bu trajedilerin son bulması için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı, kadına yönelik şiddet son bulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.


Kemal Kılıçdaroğlu, Emine Bulut, Kırıkkale, Politika

Kaynak: AA

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